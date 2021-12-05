Австрийский бизнес инвестировал 3,4 миллиарда долларов в экономику Москвы

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На долю австрийских компаний приходилось около 1,4 процента от совокупного объема накопленных прямых иностранных инвестиций в Москву, или 3,4 миллиарда долларов. Об этом 5 декабря заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, австрийские компании являются одними из наиболее активных инвесторов для Москвы.

— За год их объем увеличился более чем на 200 миллионов долларов, — отметил Ефимов.

Отмечается, что с января по сентябрь 2021 года экспорт Москвы в Австрию превысил 1,8 миллиарда долларов, что на 88,8 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было поставлено товаров на 970,2 миллиона долларов.

Импорт из Австрии в Москву за первые девять месяцев этого года составил 935,5 миллиона долларов, превысив прошлогодние показатели на 19,4 процента. Тогда объем закупок составил 783,5 миллиона долларов.

Кроме того, в Москве имеют свои представительства крупный строительный концерн Европы и фармацевтический холдинг. Также в Москве открыта штаб-квартира дочерней компании крупной австрийской банковской группы и работают австрийские торговые компании, поставщики интеллектуальных транспортных систем и медицинских изделий.

— Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, Москва развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки для локализации бизнеса, использует различные формы государственно-частного партнерства, — цитирует руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

Отмечается, что иностранный бизнес, как и отечественный, может рассчитывать на поддержку со стороны городских властей. Так, например, компании могут получать налоговые льготы через присвоение специальных статусов.

До этого, 2 декабря, Владимир Ефимов сообщил, что резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» увеличили поступление налоговых платежей в бюджеты всех уровней почти на 40 процентов. По его словам, за первые три квартала 2021 года резиденты технополиса уплатили налоги на суму свыше 3,9 миллиарда рублей.

Кроме того, за девять месяцев 2021 года были предоставлены налоговые льготы на сумму более 407 миллионов рублей, из которых свыше 95 процентов составили льготы по уплате налогов в бюджет столицы.