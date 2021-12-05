Сергей Собянин рассказал о специальном проекте «Битва за Москву»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В честь 80-летия контрнаступления в Московской битве на официальном сайте мэра столицы стартовал специальный проект «Битва за Москву». Об этом 5 декабря рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

В честь этой даты мероприятия подготовили кинотеатры, музеи и парки столицы. Так, например, в сети кинотеатров «Москино» покажут фильмы про оборону Москвы. Бесплатные сеансы состоятся 5 и 6 декабря в кинотеатрах «Сатурн», «Тула», «Спутник» и «Полет», а центральной площадкой станет кинотеатр «Художественный».

На улицах города открылись фотовыставки, посвященные событиям Великой Отечественной войны. На стендах можно увидеть копии редких архивных фото и документов, понять, как жили москвичи в 1941-м и какой ценой им далась Победа.

— Самое ценное — есть рассказы ветеранов. Главное их пожелание нам — беречь мир, который они отвоевали, — написал мэр Москвы.

До этого стало известно, что музейно-мемориальный комплекс «История танка Т-34» 5 декабря приглашает жителей и гостей Подмосковья на праздничные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. Зрителей ожидает настоящее погружение в историю — военно-историческая реконструкция «Передний край». В течение дня можно принять участие в работе образовательных точек, посетить выставку макетов оружия и тир СХП.