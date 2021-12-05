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Московские врачи вылечили 3184 пациента за сутки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили 3184 пациента за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За последние 24 часа московские медики вылечили от коронавируса 3184 человека. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего с начала пандемии от COVID-19 в городе полностью вылечились 1 790 218 пациентов.

Московские врачи вылечили 3184 пациента за сутки Фото: Оперштаб Москвы

За последний день в городе выявили 3301 новый случай заболевания. Госпитализированы были 842 человека, а 92 пациента скончались.

По состоянию на 5 декабря на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится 561 человек, подытожили в оперштабе.

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3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что высокая доступность медицинской помощи позволяет Москве продолжать жить нормальной жизнью, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции. По его словам, в настоящее время более 36 тысяч медицинских работников и специалистов стоят на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией в Москве. При этом в столице остается необходимое количество врачей, чтобы оказывать экстренную и плановую помощь пациентам с другими заболеваниями.

Мэр Москвы отметил, что столица в период пандемии обходится минимальными ограничениями благодаря массовой вакцинации, мощной медицинской системе и умным решениям в сфере контроля распространения коронавируса.

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