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Росгвардейцы столицы почтили память павших в Битве за Москву

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Битва за Москву
Город
Росгвардейцы столицы почтили память павших в Битве за Москву
Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники подразделений, ветераны столичного главка Росгвардии и фронтовики в 80-ю годовщину начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в Битве под Москвой возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе. Об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

Росгвардейцы почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к обелискам, памятникам и мемориальным доскам, установленным в честь формирования дивизий народного ополчения в различных районах города.

— Поколение, которое защищало Москву, к сожалению, уходит. Мы, дети войны, считаем своим долгом помнить и передавать воспоминания о войне молодому поколению, чтобы оно также помнило и чтило память тех, кто отдал свою жизнь на полях сражения, — сообщил председатель совета ветеранов вневедомственной охраны полковник милиции в отставке Геннадий Томин.

По словам председателя совета ветеранов главного управления Росгвардии по Москве полковника полиции в отставке Владимира Комарова, в совете состоят 18 ветеранов Отечественной войны и тружеников тыла. Каждому из них оказывается всесторонняя помощь.

В честь 80-летия контрнаступления в Московской битве на официальном сайте мэра столицы стартовал специальный проект «Битва за Москву». Об этом 5 декабря рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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