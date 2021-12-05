Неустойчивая зима: какая погода ждет москвичей на предстоящей неделе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На предстоящей неделе в столичном регионе ожидается преимущественно облачная погода с осадками в виде снега. Температурные показатели будут соответствовать климатической норме начала декабря. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист Метеобюро Москвы.

В то же время эксперт отметила, что погодные условия в столице достаточно умеренные и о приходе устойчивой и холодной зимы пока говорить рано:

— Среднесуточная температура в Москве будет сохраняться в пределах нуля — минус двух градусов днем. А в ночные часы — минус 1–3 градуса.

Ближайшей ночью в городе ожидаются небольшой снег, переменная облачность, температура минус 1–3 градуса, атмосферное давление в пределах нормы.

В понедельник, 6 декабря, сохранятся аналогичные погодные условия, а вот во вторник потеплеет на два–три градуса. Так, ночью и днем столбики термометров достигнут отметки минус 1 — плюс 1 градус, ветер будет дуть юго-восточный, умеренный.

— Пожалуй, вторник окажется самым теплым днем недели. Плюсовые показатели, как ни странно, ждут нас ночью 8 декабря. В это время суток воздух прогреется до плюс 2–4 градусов, а днем эти показатели опустятся до минус 1–3 градусов, ожидаются снег и сильный туман.

В четверг, 9 декабря, по словам синоптика, сложится похожая картина, правда, ночью и днем температурные показатели останутся на отметке минус 1–3 градуса.

Сильный снег и туман накроют российскую столицу в последний рабочий день, 10 декабря:

— В течение суток ожидаются переменная облачность, сильный туман и снег. В ночные часы — от 0 до минус 2 градусов, а днем — минус 1–3 градуса. Ветер северный, умеренный. В выходные похолодает: ночью и днем температурные показатели достигнут отметки минус 3–5 градусов. Ожидаются переменная облачность, сильный снег и туман.

В заключение специалист сказала, что настоящая зима придет в Москву после «десятых чисел».