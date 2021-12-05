СМИ: Тела двух пропавших россиянок обнаружены на Кипре

Фото: Следственный комитет РФ

Тела двух россиянок, пропавших 17 ноября, найдены в воскресенье, 5 декабря, на Кипре. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

Согласно информации издания, местонахождение тел показал ранее задержанный полицией 32-летний сириец. Он признался в убийстве девушек.

Две гражданки России, 43-летняя Аль-Раиси Хайат (Alraeesi Khaiat) родом из Сирии и 33-летняя Мария Газибагандова, пропали 17 ноября из дома в Ларнаке, где они ранее останавливались. Интенсивные поиски в течение нескольких дней ничего не дали.

По утверждению кипрских СМИ, россиянки прибыли на остров в качестве туристок, одна из них — полтора месяца назад, а другая — еще в начале лета.

Подозреваемый сознался, что закопал тела женщин в саду дома в деревне Мониатис в провинции Лимасол, где он занимался строительными работами. До этого в доме и использовавшемся при строительстве экскаваторе были обнаружены следы крови, которые совпали с ДНК одной из двух женщин. Отмечается, что власти завели дело о двойном убийстве, передает Cyprus Mail.

До этого, 2 декабря, стало известно, что из психбольницы в подмосковном Чехове сбежал человек, осужденный за убийство. Находящийся в розыске мужчина имеет среднее телосложение, рост 170 сантиметров, короткую стрижку, а также оттопыренные ушные раковины, широкий нос и пухлую нижнюю губу.

Особые приметы беглеца: на пальцах левой руки татуировка «ВОЛК», шрам в районе шеи, на лице угревая сыпь.