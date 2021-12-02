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Осужденный за убийство сбежал из психбольницы в подмосковном Чехове

Илья Ашуров

Происшествия
Осужденный за убийство сбежал из психбольницы в подмосковном Чехове
Фото: МВД по московской области
Россия, Московская область, городской округ Чехов Карта всех событий

Из психбольницы в подмосковном Чехове сбежал человек, осужденный за убийство. Об этом в четверг, 2 декабря, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

— Разыскивается гражданин России Кутузов Александр Владимирович, 1988 года рождения, который 4 ноября текущего года совершил побег из психиатрической клинической больницы, расположенной в городском округе Чехов, где проходил принудительное лечение по постановлению суда за совершение особо тяжкого преступления, — говорится в сообщении ведомства.

Находящийся в розыске мужчина имеет среднее телосложения, рост 170 см, короткую стрижку, а также оттопыренные ушные раковины, широкий нос и пухлую нижнюю губу.

Особые приметы беглеца: на пальцах левой руки татуировка «ВОЛК», шрам в районе шеи, на лице угревая сыпь.

Осужденный за убийство сбежал из психбольницы в подмосковном Чехове Фото: МВД по московской области

При наличии информации о возможном местонахождении скрывшегося следует обратиться в близлежащий отдел полиции или сообщить по телефонам: 8(496)726-49-05, 726-49-03, 8(496)726-48-93.

До этого сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками ИВС, из которого сбежали пять человек.

Все трое обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии следствия, по их вине 6 августа содержащиеся в изоляторе временного содержания четверо подсудимых и обвиняемый Александр Мавриди совершили побег.

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