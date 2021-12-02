Перед судом предстанут бывшие сотрудники ИВС в Истре, из которого сбежали пять заключенных

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий бывшими сотрудниками ИВС, из которого сбежали пять человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщила глава пресс-службы региональной прокуратуры Наталия Григорьева в четверг, 2 декабря.

По словам представителя ведомства, все трое обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии следствия, по их вине 6 августа содержащиеся в изоляторе временного содержания четверо подсудимых и обвиняемый Александр Мавриди совершили побег.

1/5 Александр Мавриди 2/5 Иван Цуркану 3/5 Денис Грозаву 4/5 Николай Тетеря 5/5 Александр Бутнару

— Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Истринский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. В отношении двоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего — в виде запрета определенных действий, — заключила Григорьева.

Побег из ИВС в подмосковной Истры

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

В понедельник, 13 сентября, стало известно, что Александра Мавриди задержали в столице. Задержание произошло на Дубравной улице в столичном районе Митино в Северо-Западном административном округе (СЗАО).

Сначала преступник оказывал сопротивление, однако сотрудники его обезвредили и доставили в территориальное подразделение Следственного комитета РФ.

Во вторник, 14 сентября, ему предъявили обвинение в побеге.