Сбежавшему из изолятора в Истре Мавриди предъявили обвинение

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Сбежавшему из подмосковного изолятора временного содержания Александру Мавриди предъявили обвинение в побеге. Об этом во вторник, 14 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Московской области.

Отмечается, что обвиняемый дал признательные показания. По его словам, все это время он скрывался в заброшенных зданиях в Москве и Подмосковье.

В понедельник, 13 сентября, стало известно, что Александра Мавриди задержали в столице. Задержание произошло на Дубравной улице в столичном районе Митино в Северо-Западном административном округе (СЗАО). Сначала преступник оказывал сопротивление, однако сотрудники его обезвредили и доставили в территориальное подразделение Следственного комитета РФ.

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.