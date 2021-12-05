Андрей Бочкарев: С начала года в Москве по реновации переселили более 22 тысяч человек

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

За прошедшие 11 месяцев 2021 года в Москве переселили по программе реновации более 22 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 5 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за это время было полностью расселено 52 старых дома.

— В этом году мы передали под заселение по программе реновации 61 новостройку жилой площадью суммарно почти 840 тысяч квадратных метров. За эти же 11 месяцев ключи от новых квартир получили 22,3 тысячи участников программы, — отметил Бочкарев.

Днем ранее, 4 декабря, Бочкарев сообщил, что с момента запуска программы реновации в Москве в новые квартиры переехали 45 тысяч ее участников. По его словам, в настоящее время переселение по реновации организовано для 58 тысяч москвичей, 45,5 тысячи из которых уже въехали в новые дома.

Заммэра добавил, что с начала программы в городе построили 167 домов общей площадью 2,1 миллиона «квадратов». На этапе строительства находятся еще 5,5 миллиона квадратных метров жилья.