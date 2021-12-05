Портал поставщиков посетили 1,2 миллиона уникальных пользователей за год

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На портале поставщиков в 2021 году зарегистрировано 10 миллионов пользователей, что на 19 процентов больше, чем в 2020 году. Об этом 5 декабря рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— В этом году портал посетили 1,2 миллиона уникальных пользователей, за тот же период 2020 года данный показатель составил 1,1 миллиона, в 2019 году — 800 тысяч. Рост интереса объясняется тем, что это очень простой и удобный ресурс, — рассказал Щербаков.

По его словам, такой рост популярности портала объясняется удобством платформы. Чтобы стать поставщиком или заказчиком, достаточно пройти бесплатную регистрацию и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Большую часть пользователей портала составляют мужчины — 55 процентов. Подавляющее число пользователей, 77 процентов, — граждане в возрасте от 25 до 44 лет. Кроме того, 83 процента посетителей заходят на сайт в рабочее время — с 08:00 до 17:00.

62,3 процента посещений портала приходится на жителей Москвы и области, 6,6 процента — на жителей Пермского края и 4,3 процента — Краснодарского края.

Отмечается, что с начала года на портале появилось более 20 новых опций. Среди них возможность бесплатно создавать сайты-визитки, использовать каталог своей продукции на площадке «Росэлторг» или настроить уведомления о закупках в каком-нибудь конкретном регионе.

— Благодаря такому системному развитию портал поставщиков не только стал еще более востребованным у предпринимателей и заказчиков, но и получил признание на международном уровне, войдя в отчет G20 о лучших практиках в сфере государственных закупок в умных городах, — передает слова министра правительства Москвы, руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко официальный сайт мэра Москвы.

До этого, 27 ноября, на московском портале поставщиков заработал новый сервис. Он позволяет предпринимателям использовать каталог своей продукции на площадке «Росэлторг». Сообщается, что сервис работает благодаря интеграции портала поставщиков и площадки «Росэлторг». Теперь предприниматели могут участвовать в закупках на одной платформе, авторизуясь через учетную запись другого сервиса.