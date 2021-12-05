Минобороны Белоруссии вручило ноту протеста военному атташе Украины

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Министерство обороны Белоруссии выразило протест военному атташе Украины из-за нарушения воздушного пространства республики, сообщила 5 декабря пресс-служба ведомства.

В пресс-службе отметили, что нота протеста была вручена в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве. Поводом послужил инцидент 4 декабря, когда украинский вертолет Ми-8 пересек границу и оказался на территории Белоруссии.

— Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов, как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно, — говорится в сообщении.

Днем ранее, 4 декабря, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о том, что украинский вертолет нарушил авиапространство Белоруссии, не соответствует действительности. Он также отметил, что украинская сторона не получала писем с информированием о нарушении государственной границы от Государственного пограничного комитета Белоруссии.