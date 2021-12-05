Инсталляцию в честь годовщины Битвы за Москву установили на Манежной площади

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Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Художественная инсталляция в честь Битвы за Москву и подвига советской армии открылась на Манежной площади в день 80-й годовщины начала контрнаступления войск Красной армии под столицей. Об этом сообщила председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова в воскресенье, 5 декабря.

— Сегодня в честь этого на Манежной площади установлена огромная инсталляция — интерактивные экраны. Каждые пять минут даются сводки, что происходит на данную минуту, — рассказала глава ведомства.

Стрелы, как уточнила она, символизируют три направления западного фронта. Сражение под Москвой стало переломным моментом в Великой Отечественной войне, отмечает агентство городских новостей «Москва».

3 декабря сообщалось, что Минобороны обнародовало секретные документы о спецоперации советских военных инженеров по искусственному затоплению территорий, которая помешала немецким войскам окружить Москву зимой 1941 года. Подробности этой уникальной операции раскрывает впервые представленный россиянам рассекреченный план командования Западного фронта.

Отмечается, что водой залило большое пространство, что сделало невозможным перемещение по нему военной техники. Также было предусмотрено и недопущение использования этих мест в качестве посадочных площадок — в лед были вморожены колья.