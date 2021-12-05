Захарова раскритиковала США из-за действий ВВС над Черным морем

Фото: МИД РФ

Гражданская авиация была подвергнута угрозам из-за действий ВВС США над Черным морем. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 5 декабря.

— Действия ВВС США создали угрозу гражданской авиации. И если сейчас в воздушном пространстве над открытыми водами Черного моря была предотвращена катастрофа, это не означает, что США и НАТО могут и впредь безнаказанно рисковать жизнями людей, — рассказала дипломат.

Интенсивность полетов самолетов НАТО около границ России и над Черным морем создает риски опасных инцидентов в отношении гражданских воздушных судов, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

4 декабря СМИ сообщили, что пассажирский самолет, который выполнял рейс из Тель-Авива в Москву, изменил направление из-за риска столкновения с военным самолетом США над водами Черного моря. Расстояние между самолетами по вертикали составляло менее 20 метров.

В итоге гражданский борт снизился на 500 метров и начал лететь по более безопасному эшелону. Американский самолет-разведчик пересекал установленные границы гражданской авиации и сблизился с судном Airbus.