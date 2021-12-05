Волонтеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Александровский сад Карта всех событий

Лидеры общественных организаций, студенты и волонтеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Жукову в честь 80-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой. Об этом сообщила председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова в воскресенье, 5 декабря.

— Традиционно 5 декабря мы возлагаем цветы и к Могиле Неизвестного Солдата, и к памятнику маршалу Жукову. Но этот год у нас непростой — мы все сейчас проходим борьбу с пандемией, — рассказала представитель ведомства.

Из-за этого в церемонии не принимают участие ветераны, уточнила она. Цветы и венки вместо них возлагают волонтеры, молодежь и общественные организации, приводит слова Драгуновой агентство городских новостей «Москва».

3 декабря сообщалось, что Минобороны обнародовало секретные документы о спецоперации советских военных инженеров по искусственному затоплению территорий, которая помешала немецким войскам окружить Москву зимой 1941 года. Подробности этой уникальной операции раскрывает впервые представленный россиянам рассекреченный план командования Западного фронта.

Отмечается, что водой залило большое пространство, что сделало невозможным перемещение по нему военной техники. Также было предусмотрено и недопущение использования этих мест в качестве посадочных площадок — в лед были вморожены колья.