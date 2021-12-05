«Теплый сэндвич»: синоптик рассказал о грядущей зиме в Москве

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Декабрь и февраль в Москве будут теплыми, а январь — морозным. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в воскресенье, 5 декабря.

— Что касается долгосрочных прогнозов на всю зиму, то сценарий погоды будет похож на теплый «сэндвич». Это значит, что декабрь (положительное отклонение от нормы один-два градуса), и особенно февраль (аномалия тепла три градуса над нормой) будут относительно теплыми, но вот январь — середина «сэндвича» — может оказаться для жителей средней полосы России морозным (отрицательное отклонение среднемесячной температуры от нормы достигнет минус один-три градуса), — рассказал синоптик.

Начало «арктического вторжения», по его словам, вероятно, произойдет перед Новым годом. Количество снега в январе и феврале в Москве прогнозируется в пределах положенного, заверил специалист.

Сугробы, как уточнил он, вырастут в январе до 20–30 сантиметров. При этом в феврале высота снежного покрова может превысить планку в 30 сантиметров, отметил Тишковец в Instagram.