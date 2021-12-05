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«Химки» проиграл «Арсеналу» в матче 17-го тура РПЛ

Иван Юминов

Спорт
«Химки» проиграл «Арсеналу» в матче 17-го тура РПЛ
Фото: Twitter / fc_khimki

Подмосковный футбольный клуб «Химки» уступил тульскому «Арсеналу» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча в Химках завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева отметились единственным голом с пенальти Резиуана Мирзова (36-я минута). Гости ответили мячами Зурико Давиташвили (61-я) и Эванса Кангвы (87-я).

«Арсенал» по итогам встречи поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ с 19 очками. «Химки» занимают последнее, 16-е место, с 14 баллами в активе.

Тульский клуб 11 декабря сыграет в гостях с московским ЦСКА. «Химки» 12 декабря отправятся на игру с грозненским «Ахматом».

30 ноября сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин встретился с игроками команды в одном из отелей Москвы. Участниками встречи стали Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев и Сергей Терехов. Кроме того, присутствовали Зелимхан Бакаев, Дмитрий Баринов, Роман Зобнин, Антон Заболотный, Федор Смолов и другие.

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