Путин анонсировал участие во всероссийской акции «Елка желаний»

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин примет участие в акции «Елка желаний», которая помогает исполнить желания детей с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 5 декабря.

— Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие в такой замечательной акции, как «Елка желаний», вместе с вами, — рассказал глава государства на церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе 2021».

Душевная поддержка особенно необходима детям из детских домов и в больницах в Новый год, уточнил он. Оказать им душевную поддержку и тепло как никто другой могут лишь волонтеры, приводит слова Путина сайт Кремля.

5 декабря Путин также пообещал поддержать любые инициативы в пользу волонтеров. Празднование Дня волонтера в стране, как уточнил он, является свидетельством, что их работа высоко оценивается людьми. России, по словам президента, необходимы неравнодушные люди, которые приходят на помощь другим по зову сердца.

Добровольцы взяли большую нагрузку и ответственность в условиях пандемии коронавируса, подчеркнул лидер. Им удалось вложить душевное тепло в преодоление общей беды, рискуя своим здоровьем и жизнью, уверен он.