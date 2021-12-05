«Используют для рекламы»: психолог объяснила, почему дочь Киркорова на своем юбилее была грустной

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы / Фото: Скриншот видео на youtube/videoiztvotnatali2

Пользовали соцсетей заметили, что дочь Филиппа Киркорова на своем дне рождения была очень грустная и потерянная, несмотря на то что звездный папа устроил для девочки настоящее шоу. «Вечерняя Москва» пообщалась с семейным психологом Татьяной Потемкиной и выяснила, что могло разочаровать ребенка.

По словам специалиста, звезды очень часто используют своих детей для пиара, поэтому стараются появляться с ними на светских мероприятиях и часто «светиться перед объективами камер»:

Фото: Официальный аккаунт Филиппа Киркорова в Instagram https://www.instagram.com/fkirkorov/

— Конечно, мы можем только строить догадки, почему девочка грустная. Но то, что дети звездных родителей часто устают от чрезмерного влияния и масштабных мероприятий, — это факт. Да и родители их часто воспринимают как продолжение себя и используют всевозможные события из жизни детей для рекламы. В данном случае — это день рождения. И потребности детей, несмотря на всю помпезность мероприятия, часто отходят на второй план. Не хочу сказать, что именно в случае с Киркоровыми произошло то же самое, но это распространенное явление в звездных семьях.

Эксперт отметила, что свои претензии и несогласие с отцом, если таковые имеются, дочь артиста начнет предъявлять уже в подростковом возрасте:

— Подростки уже несколько иначе смотрят на ситуацию и могут легко определить, когда учитываются их интересы, а когда их используют для реализации чужих целей. И вполне возможно, что даже это масштабное пиршество Филипп организовал не для дочери, а для себя.

Собеседница «ВМ» добавила, что даже если отношения с годами у отца и дочери начнут портиться и в прессу поступят подробности, никто не узнает — действительно ли есть место негативу или звездная семья использует догадки для самопиара.

Дочь короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова Алла-Виктория на днях отметила свой юбилей. Девочке исполнилось десять лет. В честь праздника Киркоров пригласил на мероприятие весь бомонд отечественного шоу-бизнеса.