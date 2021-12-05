Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бастрыкин поручил проверить рэперов Oxxxymiron и Noize MC на экстремизм

Иван Юминов

Общество
Бастрыкин поручил проверить рэперов Oxxxymiron и Noize MC на экстремизм
Фото: СК РФ

Председатель СК Александр Быстрыкин поручил проверить творчество рэперов Oxxxymiron и Noize MC на реабилитацию нацизма и экстремизм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 5 декабря.

— Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов». В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров), — говорится в сообщении.

По мнению инициаторов, исполнители в своем творчестве пропагандируют негативное отношение к правоохранителям. Кроме того, они якобы пытаются реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность, отмечается на сайте СК.

24 ноября адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что музыкант уехал из России после того, как Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. По словам защитника, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как не знает о местонахождении музыканта. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, поскольку сферой его деятельности является музыка, подчеркнул Жорин.

Читайте также:
Александр Бастрыкин Следственный комитет Рэп
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте