Бастрыкин поручил проверить рэперов Oxxxymiron и Noize MC на экстремизм

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Председатель СК Александр Быстрыкин поручил проверить творчество рэперов Oxxxymiron и Noize MC на реабилитацию нацизма и экстремизм. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье, 5 декабря.

— Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил ГСУ СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов». В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров), — говорится в сообщении.

По мнению инициаторов, исполнители в своем творчестве пропагандируют негативное отношение к правоохранителям. Кроме того, они якобы пытаются реабилитировать нацизм и экстремистскую деятельность, отмечается на сайте СК.

24 ноября адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что музыкант уехал из России после того, как Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. По словам защитника, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как не знает о местонахождении музыканта. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, поскольку сферой его деятельности является музыка, подчеркнул Жорин.