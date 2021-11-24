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Адвокат Моргенштерна прокомментировал слухи о побеге музыканта из России

Анастасия Колоскова

Общество
Адвокат Моргенштерна прокомментировал слухи о побеге музыканта из России
Фото: Youtube / вДудь

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что музыкант уехал из России после того, как глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками.

— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данное сообщение просто потому, что ничего не знаю о местонахождении Моргенштерна. Связывался ли он со мной после заявления Бастрыкина, сказать не могу, поскольку это является адвокатской тайной, — рассказал правозащитник изданию Lenta.ru.

До этого Жорин заявил, что рэпер Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, поскольку сферой его деятельности является музыка.

23 ноября стало известно, что Бастрыкин выдвинул обвинение рэперу. Он подозревает, что музыкант занимается торговлей наркотиками.

19 ноября правоохранители вновь инициировали проверку творчества Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню Pablo, они также изучили социальные сети создателей данного ролика — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.

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