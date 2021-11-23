Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обвинил певца Моргенштерна в торговле наркотиками. Видео выступления главы СК появилось в Сети.

— Моргенштерн торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, — заявил Бастрыкин, выступая по видеосвязи.

Он также подчеркнул, что рэпер вовлекает «огромное количество молодежи», в то время как «мы все сидим и абстрактно рассуждаем про ценности и наши права».

19 ноября стало известно, что правоохранители вновь проверяют творчество российского рэпера Алишера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков.

Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню Pablo. Также сотрудники Следственного комитета изучили социальные сети создателей данного клипа — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.

В апреле этого года управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД по Москве возбудило административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Рэперу грозил штраф до одного миллиона рублей.

Позднее Моргенштерна признали виновным и обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Артист свою вину не признал.

26 октября движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру, СК и Роскомнадзор с просьбой проверить высказывание Моргенштерна о Великой Отечественной войне, которое он сделал во время интервью Ксении Собчак.

Позже СК сообщил, что проверит слова музыканта на возможное нарушение закона.