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«Ветераны России» обратились в СК после слов Моргенштерна о Дне Победы

Иван Юминов

Общество
«Ветераны России» обратились в СК после слов Моргенштерна о Дне Победы
Фото: Youtube / Осторожно. Собчак

Движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру, СК и Роскомнадзор с просьбой проверить слова рэпера Моргенштерна о Великой Отечественной войне. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организации во вторник, 26 октября.

— К сожалению, далеко не для всех в мире память о Победе является священной. Алишер Моргенштерн подхватил миф, распространяемый желающими похоронить эту память, и считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, — говорится в сообщении.

Интервью телеведущей Ксении Собчак с Моргенштерном на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!» не содержит ни одного фрагмента без использования мата, подчеркнули в движении. Председатель организации Ильдар Резяпов отправил обращение в адрес генпрокурора Игоря Краснова, председателя СК Александра Бастрыкина и главы Роскомнадзора Андрея Липова.

Резяпов просит провести проверку высказываний рэпера по факту распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также проверить их на предмет возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера. Организация, по его словам, также запросила проверку канала «Осторожно, Собчак!» из-за нецензурной брани.

Канал телеведущей необходимо также проверить по факту возможной экстремистской деятельности и угрозы национальной безопасности с последующей его блокировкой, заключил Резяпов.

25 октября рэпер в интервью Собчак заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом. Как утверждает артист, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но необходимо «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.

26 октября Моргенштерн принес извинения за свои слова. Музыкант подчеркнул, что он уважает ветеранов и гордится ими.

При этом он посетовал, что некорректно формулирует мысли. Своим заявлением, по его словам, он не хотел кого-либо обидеть или задеть.

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