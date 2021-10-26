«Вырвали из контекста»: Моргенштерн извинился за слова о Дне Победы

Фото: instagram/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн принес извинения за высказывание о Великой Отечественной войне.

— Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что «не понимаю», а фразу вырвали из контекста, — рассказал исполнитель.

Музыкант подчеркнул, что он уважает ветеранов и гордится ими. При этом он посетовал, что некорректно формулирует мысли.

Своим заявлением, по его словам, он не хотел кого-либо обидеть или задеть. Его голова в день свадьбы (когда он давал интервью — прим. «ВМ») работала «тяжко», отметил Моргенштерн на странице в Instagram.

25 октября рэпер в интервью Ксении Собчак заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом. Как утверждает артист, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но необходимо «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.

26 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну обсудить важность Дня Победы с самими ветеранами. Он убежден, что рэпер высказался противоречиво «не по злобе». Моргенштерн, по его словам, недостаточно образован, поэтому позволяет себе такие заявления о войне.