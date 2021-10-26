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СК проверит высказывания Моргенштерна о необходимости Дня Победы

Иван Юминов

Происшествия
СК проверит высказывания Моргенштерна о необходимости Дня Победы
Фото: СК РФ

СК проверит слова рэпера Моргенштерна о Великой Отечественной войне на возможное нарушение закона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 26 октября.

— В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы председатель СК России поручил руководителю ГСУ по Москве А. А. Стрижову организовать проверку, — говорится в сообщении.

Реакция ветеранов, как уточнили в ведомстве, обусловлена высказываниями рэпера, оскорбляющими историческую память защитников страны. В рамках проверки будет установлено, имеются ли в словах исполнителя нарушения законодательства, отмечается на сайте СК.

26 октября движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру, СК и Роскомнадзор с просьбой проверить слова Моргенштерна о Великой Отечественной войне.

Организация просит провести проверку высказываний рэпера на факт распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также проверить их на факт возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера.

25 октября рэпер в интервью Собчак заявил, что не понимает, зачем праздновать День Победы в России и каждый год вспоминать о прошлом. Как утверждает артист, победа в Великой Отечественной войне — это «круто», но необходимо «двигаться дальше» и праздновать новые победы и достижения.

26 октября Моргенштерн принес извинения за свои слова. Музыкант подчеркнул, что он уважает ветеранов и гордится ими.

При этом он посетовал, что некорректно формулирует мысли. Своим заявлением, по его словам, он не хотел кого-либо обидеть или задеть.

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