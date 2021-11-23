«Он музыкант»: адвокат Моргенштерна высказался о словах Бастрыкина

Фото: instagram/morgen_shtern

Рэпер Моргенштурен не занимается продажей наркотиков, поскольку сферой его деятельности является музыка. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин, комментируя высказывание председателя следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Ранее Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками. Он также подчеркнул, что Моргенштерн вовлекает «огромное количество молодежи», в то время как «мы все сидим и абстрактно рассуждаем про ценности и наши права».

— Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант, — сказал Жорин в интервью РИА Новости.

Отмечается, что прошлым летом Моргенштерн был оштрафован на 100 тысяч рублей. В его клипах была замечена пропаганда наркотиков.

23 ноября стало известно, что Бастрыкин выдвинул обвинение рэперу. Он подозревает, что музыкант занимается торговлей наркотиками.

19 ноября правоохранители вновь инициировали проверку творчества Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню Pablo, они также изучили социальные сети создателей данного ролика — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.