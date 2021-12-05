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Семь автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Семь автомобилей столкнулись на Симферопольском шоссе в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Чехов, Симферопольское шоссе, 1 Карта всех событий

Авария с участием семи автомобилей произошла на Симферопольском шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 5 декабря.

— Симферопольское шоссе, 1-й километр от МКАД. ДТП — семь автомобилей, двое пострадавших, — говорится в сообщении.

В результате, по данным собеседника «ВМ», временно перекрыты три полосы движения в сторону Москвы.

22 ноября в ГИБДД сообщили, что в Москве более пятидесяти процентов ДТП с погибшими и пострадавшими происходит с 12:00 до 21:00. По данным ведомства, наименьшее число ДТП происходит с 03:00 до 06:00.

Наиболее аварийное время суток — период с 18:00 до 21:00. Это связано с высокой интенсивностью движения на дорогах в указанное время, а также с плохой видимостью пешеходов в зимний период.

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