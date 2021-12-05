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Продюсер Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни

Иван Юминов

Общество
Продюсер Марк Рудинштейн скончался на 76-м году жизни
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Создатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в воскресенье, 5 декабря.

— Марк умер час назад в больнице на Таганке, — приводит слова собеседника ТАСС.

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Учился в ГИТИСе, но не окончил, а затем поступил на очно-заочное отделение в Театральное училище имени Щукина.

Директором и организатором концертов ВИА «Здравствуй, песня!» артист был с 1982 по 1983 год. После этого он находился с 1982 по 1987 год либо в тюрьме, либо под следствием по различным статьям.

В период с 1991 по 1999 год Рудинштейн являлся президентом кинокомпании «Кинотавр» и генеральным продюсером одноименного фестиваля. В 2005 году он передал права на проведение «Кинотавра» Александру Роднянскому и Игорю Толстунову.

Рудинштейн является Заслуженным работником культуры России (2003). Кроме того, он удостоен золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино» (2000), а также премии «Овация» как лучшему продюсеру года (1996).

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