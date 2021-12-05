«Динамо» в большинстве обыграл «Уфу» в матче 17-го тура РПЛ

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Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл «Уфу» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0.

Голами отметились Денис Макаров (29-я минута) и Арсен Захарян (86-я). Нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов был удален с поля на шестой минуте, за ним последовал на 36-й минуте его одноклубник Эгаш Касинтура.

«Динамо» расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. «Уфа» занимает 14-ю позицию с 16 баллами в активе.

«Уфа» отправится в гости 12 декабря к московскому «Локомотиву». «Динамо» в тот же день сыграет дома с петербургским «Зенитом».

5 декабря подмосковный футбольный клуб «Химки» уступил тульскому «Арсеналу» в матче 17-го тура РПЛ. Встреча в Химках завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева отметились единственным голом с пенальти Резиуана Мирзова (36-я минута). Гости ответили мячами Зурико Давиташвили (61-я) и Эванса Кангвы (87-я).

«Арсенал» по итогам встречи поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы РПЛ с 19 очками. «Химки» занимают последнее, 16-е место, с 14 баллами в активе.