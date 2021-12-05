В Мосгордуме допустили возможность увековечивания памяти Рудинштейна

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Память продюсера Марка Рудинштейна могут увековечить в Москве. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в воскресенье, 5 декабря.

— Марк — яркая фигура, конечно, он останется в памяти. И я думаю, что возникнут предложения увековечить его память, — приводит слова Герасимова РИА Новости.

5 декабря сообщалось, что Рудинштейн умер в возрасте 75 лет в одной из московских больниц. Он родился 7 апреля 1946 года в Одессе.

Учился в ГИТИСе, но не окончил, а затем поступил на очно-заочное отделение в Театральное училище имени Щукина. Директором и организатором концертов ВИА «Здравствуй, песня!» артист был с 1982 по 1983 год.

В 1986 году Рудинштейн был осужден на шесть лет по уголовному делу о хищении, пробыл в заключении 11 месяцев, после чего был оправдан. В период с 1991 по 1999 год он являлся президентом кинокомпании «Кинотавр» и генеральным продюсером одноименного фестиваля.

В 2005 году он передал права на проведение «Кинотавра» Александру Роднянскому и Игорю Толстунову. Рудинштейн является Заслуженным работником культуры России (2003). Кроме того, он удостоен золотой медали ЮНЕСКО имени Федерико Феллини «За вклад в развитие национального кино» (2000), а также премии «Овация» как лучшему продюсеру года (1996).