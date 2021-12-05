Движение ограничат на МКАД около пересечения с Липецкой улицей до 2023 года

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Движение автомобилей ограничат на МКАД около пересечения с улицей Липецкой с 6 декабря 2021 года по 30 апреля 2023 года. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 5 декабря.

— В связи со строительными работами ограничат движение автомобилей на 28-м километре МКАД в районе пересечения с улицей Липецкой с 6 декабря 2021 года по 30 апреля 2023 года, — говорится в сообщении.

Так, движение ограничат на съезде с внешней стороны 28-го километра МКАД на трассу М4 по одной полосе с обустройством временного съезда. Также ограничение движения будет на 28-м километре МКАД в районе съезда с внешней стороны на трассу М4 по одной полосе, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

2 декабря сообщалось, что для въезда грузовиков более трех с половиной тонн в Москву с 07:00 до 23:00 и с 23:00 до 07:00 введут обязательные пропуска с 1 января 2022 года.

Для получения пропуска необходимо иметь регистрацию в Единой региональной навигационно-информационной системе. Уточняется, что в настоящий момент свыше 130 тысяч водителей подключились к системе.