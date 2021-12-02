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Пропуска для въезда в Москву введут с 1 января 2022 года для грузовиков больше 3,5 тонны

Виктория Сикерина

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Пропуска для въезда в Москву введут с 1 января 2022 года для грузовиков больше 3,5 тонны
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Для въезда грузовиков более трех с половиной тонн в столицу с 07:00 до 23:00 и с 23:00 до 07:00 введут обязательные пропуска с 1 января следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 2 декабря.

В ведомстве отметили, что для получения пропуска необходимо иметь регистрацию в Единой региональной навигационно-информационной системе (РНИС). Уточняется, что в настоящий момент свыше 130 тысяч водителей подключились к системе.

— Как стать пользователем РНИС? В машине надо установить телематический терминал, войти в систему через учетную запись mos.ru или госуслуг, пройти регистрацию и получить доступ к сервису. После этого ваш терминал должен быть всегда на связи — без этого пропуск может аннулироваться, — заявили в пресс-службе.

Также сотрудники департамента рассказали, для чего необходимо вносить данные о передвижении в РНИС.

— Это нужно, чтобы можно было отслеживать, следуют ли грузовики по маршруту из пропуска. Еще при помощи системы мы собираем аналитические данные: например, скорость и эко-класс машины. Это помогает делать дороги безопаснее и чище, — говорится в сообщении.

Накануне в Дептрансе сообщили, что в Москве появилась новая тематическая карта «Тройка» с изображением советского грузовика МАЗ-200.

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