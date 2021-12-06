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Ночные экспрессы «Ласточка» до Зеленограда начнут курсировать с 12 декабря

Виктория Храменкова

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Ночные экспрессы «Ласточка» до Зеленограда начнут курсировать с 12 декабря
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С воскресенья, 12 декабря, из Москвы в Зеленоград начнут курсировать ночные экспрессы «Ласточка». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На сегодняшний день последний поезд в сторону Зеленограда идет в 22:43. Поэтому, если вы опоздали, то приходилось расплачиваться за это и искать альтернативные дорогостоящие варианты.

— Теперь уехать домой проще: новые поезда будут уходить из Москвы в 1:40 и 2:42, а в обратную сторону — в 00:48 и 1:55, — следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что составы будут останавливаться также на двух крупных станциях - «Химки» и «Сходня».

5 декабря между станциями «Балашиха» и «Реутово» Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) начали курсировать компенсационные автобусы, так как электрички на данном участке временно ходить не будут. Ограничения будут действовать с 00:30 до 16:20. Такая мера необходима для строительства второго пути на ответвлении Горьковского направления ЦППК.

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