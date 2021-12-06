Фасад одного из павильонов на ВДНХ вновь украшают горельефы и барельефы

Фото: Анна Быкова

На ВДНХ на фасад павильона №15 вернулись горельефы и барельефы. Элементы были воссозданы по фотографиям прошлого века. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Перед тем, как начать масштабную реставрацию павильона перед специалистами встал вопрос, что делать с историческими горельефами и барельефами, которые раньше украшали фасад здания «Радиоэлектроника и связь». Сын скульптора Юрия Поммера, одного из авторов оформления, предоставил уникальные фотографии из фотоархива. Благодаря этому, специалисты смогли воссоздать горельефы и барельефы на павильоне.

— Фрагменты горельефов, посвященных битвам за Царицын и Сталинград, обнаружили на фасаде в 2014 году. Это произошло во время демонтажа листов облицовки, установленных во время реконструкции павильона в конце 1950-х годов, — передает официальный сайт мэра Москвы.

В итоге реставраторы смогли заново создать четыре утраченных декоративных элемента, вес которых составил свыше двух тонн. Четыре других горельефа сохранились лишь частично. Их дополнили недостающими частями. Также специалисты полностью воссоздали 48 утраченных барельефов.

После реставрации павильон № 15 откроется практически в том же виде, в котором он был в 1954 году. В здании разместится музей Олимпийского комитета России.

До этого проект «Активный гражданин» организовал голосование, в рамках которого москвичи выберут лауреата конкурса «Московская реставрация». Среди вариантов ответов представлены павильон Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ), ГЭС-2 и исторические здания. Неравнодушные горожане проголосуют за победителя в номинации «Лучший объект реставрации по версии «активных граждан».