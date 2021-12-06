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Климатологи предупредили о «самой суровой зиме» в России за последние 30 лет

Виктория Храменкова

Общество
Климатологи предупредили о «самой суровой зиме» в России за последние 30 лет

Аномально холодная зима ожидает российские регионы. Метеорологи с настороженностью смотрят на характеристики циклонов, которые все чаще приводят к суровым последствиям аномальных гидрометеорологических явлений. Об этом рассказали специалисты по климату и погоде.

Они уточнили, что чем теплее становится планета, тем более интенсивнее, разрушительней становятся явления.

— Наступающая зима станет одной из самых суровых за последние 30 лет, — рассказали в Европейском погодном центре, передает РЕН ТВ.

Ученые объяснили, что самым опасным сценарием является раскол полярного вихря — арктической воздушной воронки, которая увеличивается зимой и внешне напоминает смерч. Холодный воздух, который там скапливается, буквально держат «взаперти». Но при внезапном потеплении стратосферы, она может расколоться.

— И если это произойдет, например, над Сочи или Парижем — похолодает до минус 50, — предупредили синоптики.

Также ученые ожидают, что в январе-феврале высока вероятность экстремального холода — «арктической вспышки», когда ледяные воздушные массы проникнут вглубь северного полушария.

5 декабря специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что балканский циклон «атакует» Московский регион во вторник, 7 декабря, а погода на следующей неделе будет переменчивой.

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