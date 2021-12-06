Ученые перечислили факторы, которые влияют на преждевременную смерть

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Эпилепсия и деменция являются признаками ускоренного старения. Кроме этого, два перечисленных фактора могут спровоцировать преждевременную смерть. Об этом рассказали ученые Гарвардской медицинской школы в США.

Медики провели исследование тканей мозга людей, умерших в возрасте от 60 до 100 лет. Оказалось, что долгожителям была присуща низкая активность генов, ответственных за возбуждение нейронов.

Затем ученые подтвердили данное наблюдение с помощью эксперимента с изменениями гена на лабораторных мышах, пишет «Экономика сегодня».

В итоге исследователи смогли найти связь между продолжительностью жизни и нейронной активностью головного мозга. Выяснилось, что важнейшую роль в этом контексте играет белок REST, который подавляет слишком сильное возбуждение нервов.

— Если данного белка становится недостаточно, то подавление нейронов происходит неэффективно. В результате увеличивается риск ранней смерти, — заключили специалисты.

Весной «Вечерняя Москва» писала о том, как правильно оказать первую помощь человеку, страдающему эпилепсией. Согласно данным, эпилепсией страдают порядка одного процента жителей нашей планеты.