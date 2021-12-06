Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ученые перечислили факторы, которые влияют на преждевременную смерть

Виктория Храменкова

Общество
Ученые перечислили факторы, которые влияют на преждевременную смерть
Фото: https://pixabay.com/ru/

Эпилепсия и деменция являются признаками ускоренного старения. Кроме этого, два перечисленных фактора могут спровоцировать преждевременную смерть. Об этом рассказали ученые Гарвардской медицинской школы в США.

Медики провели исследование тканей мозга людей, умерших в возрасте от 60 до 100 лет. Оказалось, что долгожителям была присуща низкая активность генов, ответственных за возбуждение нейронов.

Затем ученые подтвердили данное наблюдение с помощью эксперимента с изменениями гена на лабораторных мышах, пишет «Экономика сегодня».

В итоге исследователи смогли найти связь между продолжительностью жизни и нейронной активностью головного мозга. Выяснилось, что важнейшую роль в этом контексте играет белок REST, который подавляет слишком сильное возбуждение нервов.

— Если данного белка становится недостаточно, то подавление нейронов происходит неэффективно. В результате увеличивается риск ранней смерти, — заключили специалисты.

Весной «Вечерняя Москва» писала о том, как правильно оказать первую помощь человеку, страдающему эпилепсией. Согласно данным, эпилепсией страдают порядка одного процента жителей нашей планеты.

Читайте также:
Ученые Смерть Здоровье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте