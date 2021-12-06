Объем промышленного производства вырос почти на четверть в Москве

Сервис-менеджер компании по производству аппаратов искусственной вентиляции легких Анатолий Зорин показывает один из образцов этого оборудования на производстве, которое расположено в «Технополисе «Москва» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Объем промышленного промышленного производства вырос на 28,1 процента в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В лидерах по динамике производство машин и оборудования — выпуск увеличился в 2,1 раза. Заметный рост наблюдается и в легкой промышленности — производство текстильных изделий увеличилось в два раза, выпуск одежды вырос на 61 процент, — отметил Ефимов.

По его словам, рост показывает и производство электрооборудования — 83 процента. Также на 73,5 процента увеличилось производство древесины и производство деревянных изделий. На 73,3 процента увеличился рост производства бумаги и бумажных изделий. Примерно такой же рост показывает производство прочих готовых изделий — производство медицинских инструментов и оборудования увеличилось на 71,4 процента.

— Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился на 34,5 процента за счет препаратов для лечения сердечно-сосудистой и нервной системы, а также противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов, — цитирует официальный сайт мэра Москвы руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Днем ранее, 5 декабря, Владимир Ефимов сообщил, что на долю австрийских компаний приходилось около 1,4 процента от совокупного объема накопленных прямых иностранных инвестиций в Москву, или 3,4 миллиарда долларов. По его словам, австрийские компании являются одними из наиболее активных инвесторов для Москвы.