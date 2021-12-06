Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Поправки к закону о госзакупках вступят в силу с 2022 года

Евгений Белоусов

Город
Поправки к закону о госзакупках вступят в силу с 2022 года
Фото: Пресс-служба Госдумы

С 1 января 2022 года в России вступают в силу поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые упростят процедуру закупок и повысят ее эффективность. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, в законе появилась универсальная предквалификация, сократилось количество способов конкурентных закупок, изменились требования к оформлению приемки выполненных работ и порядок внесения участников в реестр недобросовестных поставщиков, а также уточнены требования к участникам конкурсных процедур.

Способы закупки сократятся с одиннадцати до семи. Открытые и закрытые конкурсы и малые электронные закупки у единственного поставщика останутся. Также сохранится запрос котировок и запрос котировок с начальной (максимальной) ценой контракта до трех миллионов рублей и до 20 процентов от совокупного годового объема закупок (СГОЗ), но не более 100 миллионов рублей для тех, у кого прошлогодний СГОЗ не превышал 500 миллионов рублей.

Поправки уберут из закона запрос предложений. Теперь запрос котировок заказчики будут проводить только в электронной форме. Также они ускорят и закупочные процедуры. Теперь для проведения аукциона заказчикам надо разместить в Единой информационной системе только извещение.

Кроме того, сократится с десяти до четырех минут время приема ценовых предложений, а также сроки приемов контрактов.

— Законом вводится универсальная предквалификация участников закупок. Если начальная максимальная цена контракта (НМЦК) превышает 20 миллионов рублей, то к закупке допустят только тех, кто подтвердит опыт исполнения контракта с ценой не менее 20 процентов НМЦК за последние три года, — цитирует Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 5 декабря, Иван Щербаков рассказал, что на портале поставщиков в 2021 году зарегистрировано 10 миллионов пользователей, что на 19 процентов больше, чем в 2020 году. По его словам, такой рост популярности портала объясняется удобством платформы. Отмечается, что с начала года на портале появилось более двадцати новых опций.

Читайте также:
Россия Госзакупки Законы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте