Поправки к закону о госзакупках вступят в силу с 2022 года

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С 1 января 2022 года в России вступают в силу поправки к закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые упростят процедуру закупок и повысят ее эффективность. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, в законе появилась универсальная предквалификация, сократилось количество способов конкурентных закупок, изменились требования к оформлению приемки выполненных работ и порядок внесения участников в реестр недобросовестных поставщиков, а также уточнены требования к участникам конкурсных процедур.

Способы закупки сократятся с одиннадцати до семи. Открытые и закрытые конкурсы и малые электронные закупки у единственного поставщика останутся. Также сохранится запрос котировок и запрос котировок с начальной (максимальной) ценой контракта до трех миллионов рублей и до 20 процентов от совокупного годового объема закупок (СГОЗ), но не более 100 миллионов рублей для тех, у кого прошлогодний СГОЗ не превышал 500 миллионов рублей.

Поправки уберут из закона запрос предложений. Теперь запрос котировок заказчики будут проводить только в электронной форме. Также они ускорят и закупочные процедуры. Теперь для проведения аукциона заказчикам надо разместить в Единой информационной системе только извещение.

Кроме того, сократится с десяти до четырех минут время приема ценовых предложений, а также сроки приемов контрактов.

— Законом вводится универсальная предквалификация участников закупок. Если начальная максимальная цена контракта (НМЦК) превышает 20 миллионов рублей, то к закупке допустят только тех, кто подтвердит опыт исполнения контракта с ценой не менее 20 процентов НМЦК за последние три года, — цитирует Щербакова официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 5 декабря, Иван Щербаков рассказал, что на портале поставщиков в 2021 году зарегистрировано 10 миллионов пользователей, что на 19 процентов больше, чем в 2020 году. По его словам, такой рост популярности портала объясняется удобством платформы. Отмечается, что с начала года на портале появилось более двадцати новых опций.