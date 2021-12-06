Пожар произошел в здании исправительной колонии под Великим Новгородом

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Пожар охватил исправительную колонию № 4 в Валдае под Великим Новгородом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону в понедельник, 6 декабря.

По сведениям СК, в результате инцидента один человек погиб. Еще четверо госпитализированы в медицинские учреждения. Также из-за случившегося из колонии эвакуировали 20 человек.

— Произошло задымление в одноэтажном помещении штрафного изолятора, эвакуировано 20 человек, — пишет ТАСС.

Отмечается, что пожар произошел в ходе воспламенения матрасов.

— На место выехали следователи. Предварительно, загорелось в штрафном изоляторе, загорелись матрасы. Идет проверка, по результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент сотрудники МЧС уточняют информацию о пострадавших.

Позднее стало известно, что пожар потушили.

1 декабря сообщалось, что серийный маньяк — 28-летний Никита Лыткин — покончил с собой в исправительной колонии в Иркутской области. Ранее он был приговорен к 20 годам лишения свободы за убийства. По данным ведомства, Лыткин предпринял попытку суицида утром 28 ноября в ИК-7. В этот момент он находился в общежитии отряда.