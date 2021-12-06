Экстрасенс Мехди Вафа назвал главные особенности разных знаков зодиакального круга

Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Знак зодиака способен не только предсказать дальнейшую судьбу человека, но и раскрыть интересные факты его характера. Так, победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал главные особенности представителей разных знаков зодиакального круга.

Трудоспособность Овнов помогает им добиться карьерного успеха и авторитета в коллективе.

Тельцы чаще всего проявляют себя как сентиментальные и нежные натуры. Их настроение часто меняется. Сперва они грустят и не хотят делать что-либо, а через секунду зажигаются новой идеей и стремятся к своей цели.

При этом бережливые и аккуратные Близнецы не умеют расставаться со старыми вещами. Чаще всего такие люди дают безделушкам новую жизнь.

По словам Мехди Вафа, гибкие и способные адаптироваться к любым условиям Раки умеют принять быстрое и правильное решение в непростых и даже стрессовых ситуациях.

Однако Львы за целеустремленностью и даже эгоизмом чаще всего скрывают тонкую и сентиментальную душу.

Мехди Вафа считает, что Девы обладают колоссальным терпением, а Весы — талантом в рукоделии.

По мнению экстрасенса, Скорпионы часто излишне эмоциональны. Однако бояться их стоит в период тишины.

При этом Стрельцов эксперт назвал сладкоежками, а Козерогов — обладателями чувственной натуры и поражающей интуицией.

Готовые к приключениям Водолеи — отличные собеседники, которые могут всегда поддержать диалог.

При этом даже самый близкий человек нередко удивляется поведению Рыб. Они умеют найти необычное решение проблемы, пишет издание Starhit.

Ранее Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп для всех знаков зодиака на последний месяц уходящего года.