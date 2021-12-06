Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инфекционист рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса при астме

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Инфекционист рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса при астме
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Кандидат медицинских наук, инфекционист Илья Акинфиев рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса тем, кто имеет заболевание бронхиальная астма.

По словам эксперта, вакцинироваться можно, но не в период обострения заболевания.

— Хронические заболевания, в том числе бронхиальная астма, находящиеся в стадии обострения, — это противопоказание. Если это стадия ремиссии, тогда, наоборот, бронхиальная астма — это показание к вакцинации. Такие люди относятся к группе риска, связанного с тяжелым течением коронавируса, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Он добавил, что пациенту с бронхиальной астмой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед вакцинацией, чтобы выбрать лучшее время для вакцинации. Он выдаст заключение по заболеванию и расскажет, в какой стадии оно находится. После этого можно принимать решение о прививке.

Конкретной рекомендации относительно того, каким препаратом прививаться астматикам. Илья Акинфеев уточнил, что ‎Спутник V»‎ — это наиболее изученная вакцина, поэтому стоит отдать предпочтение ей.

До этого врачи предупредили о вреде бронхолитиков короткого действия для людей с астмой. У 54 процентов астматиков наблюдается средний риск чрезмерной зависимости от скоропомощного ингалятора для купирования приступов болезни.

Читайте также:
Коронавирус астма Вакцинация
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте