Инфекционист рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса при астме

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Кандидат медицинских наук, инфекционист Илья Акинфиев рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса тем, кто имеет заболевание бронхиальная астма.

По словам эксперта, вакцинироваться можно, но не в период обострения заболевания.

— Хронические заболевания, в том числе бронхиальная астма, находящиеся в стадии обострения, — это противопоказание. Если это стадия ремиссии, тогда, наоборот, бронхиальная астма — это показание к вакцинации. Такие люди относятся к группе риска, связанного с тяжелым течением коронавируса, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

Он добавил, что пациенту с бронхиальной астмой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед вакцинацией, чтобы выбрать лучшее время для вакцинации. Он выдаст заключение по заболеванию и расскажет, в какой стадии оно находится. После этого можно принимать решение о прививке.

Конкретной рекомендации относительно того, каким препаратом прививаться астматикам. Илья Акинфеев уточнил, что ‎Спутник V»‎ — это наиболее изученная вакцина, поэтому стоит отдать предпочтение ей.

До этого врачи предупредили о вреде бронхолитиков короткого действия для людей с астмой. У 54 процентов астматиков наблюдается средний риск чрезмерной зависимости от скоропомощного ингалятора для купирования приступов болезни.