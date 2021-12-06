Инфекционист рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса при астме
Кандидат медицинских наук, инфекционист Илья Акинфиев рассказал, можно ли делать прививку от коронавируса тем, кто имеет заболевание бронхиальная астма.
По словам эксперта, вакцинироваться можно, но не в период обострения заболевания.
— Хронические заболевания, в том числе бронхиальная астма, находящиеся в стадии обострения, — это противопоказание. Если это стадия ремиссии, тогда, наоборот, бронхиальная астма — это показание к вакцинации. Такие люди относятся к группе риска, связанного с тяжелым течением коронавируса, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».
Он добавил, что пациенту с бронхиальной астмой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом перед вакцинацией, чтобы выбрать лучшее время для вакцинации. Он выдаст заключение по заболеванию и расскажет, в какой стадии оно находится. После этого можно принимать решение о прививке.
Конкретной рекомендации относительно того, каким препаратом прививаться астматикам. Илья Акинфеев уточнил, что Спутник V» — это наиболее изученная вакцина, поэтому стоит отдать предпочтение ей.
До этого врачи предупредили о вреде бронхолитиков короткого действия для людей с астмой. У 54 процентов астматиков наблюдается средний риск чрезмерной зависимости от скоропомощного ингалятора для купирования приступов болезни.