Эксперты оценили состояние экономики Санкт-Петербурга

Фото: АГН Москва

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга сообщили, что на сегодняшний день предприятия малого и среднего бизнеса уже восстановились после ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, которая продолжается в мире.

— Первые признаки восстановления экономики города появились еще в августе 2020 года. По состоянию на ноябрь 2021 года можно говорить, что восстановление малого и среднего бизнеса к уровню 2019 года уже произошло, — рассказали в комитете.

Сообщается, что оборот предприятий вернулся к докризисному уровню, выросло их количество. Так, оборот сферы общественного питания за период с января по октябрь текущего года вырос на 142 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем бытовых услуг вырос в два раза, сообщает издание «Невские новости».

Число самозанятых граждан, субъектов малого и среднего бизнеса выросло в течение года и на сегодняшний день составляет 576 572 единицы. Более 50 000 организаций были вновь созданы после того, как прекратили свою деятельность в период пандемии. Полностью прекратили свою деятельность 5 475 предприятий.

До этого спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал о состоянии экономики Подмосковья. По его словам, подмосковная экономика успешно преодолела кризисный период и вернулась на устойчивую траекторию развития.