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«Во мне эгоизм играет»: Гоген Солнцев назвал главный праздник в году

Ирина Игнатенко

Общество
«Во мне эгоизм играет»: Гоген Солнцев назвал главный праздник в году
Фото: youtube.com/Super

Шоумен Гоген Солнцев объяснил, почему всегда с трепетом относится к собственному дню рождения. 5 декабря ему исполнился 41 год.

Он отметил, что день рождения — это личный праздник, его не нужно делить с окружающими, как, например, Новый год и Пасху.

— Я люблю свой день рождения. Это только мой праздник, что-то такое личное, персональное. И во мне эгоизм больше играет, когда праздник касается только меня. Когда ты в центре внимания и тебя чествуют, — отметил он в комментарии ФАН.

Он также добавил, что не любит загадывать желания, а предпочитает строить планы на будущее. Солнцев отметил, что ему хочется, чтобы следующий год принес больше положительных эмоций, снизилось количество различных ограничений из-за пандемии, наладилась его семейная жизнь.

Шоумен отметил, что в день рождения его окружают самые близкие родственники и друзья.

До этого шоумен Гоген Солнцев рассказал, как планирует назвать дочь. Он отметил, что назовет девочку в честь бывшей жены, которая теперь стала его тещей. Солнцев также сообщил, что потратил на свадьбу большое количество денег — около десяти миллионов рублей.

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