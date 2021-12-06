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Авторизоваться на сайте Мосэнергосбыта теперь можно через портал mos.ru

Евгений Белоусов

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Авторизоваться на сайте Мосэнергосбыта теперь можно через портал mos.ru
Фото: Pexels

Возможность авторизоваться при помощи учетной записи на портале mos.ru появилась на сайте Мосэнергосбыта. Для доступа к сервису теперь можно не создавать отельный профиль на сайте, все данные о пользователе будут перенесены с учетной записи на mos.ru. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Владислав Шишмарев.

По его словам, единая городская учетная запись Mos ID сильно упрощает возможность авторизации. Mos ID — это единая учетная запись для всех городских и популярных коммерческих сервисов, с помощью которой можно авторизоваться на более чем 150 городских ресурсах.

— Городу важно, чтобы москвичи имели возможность пользоваться нужными цифровыми услугами и сервисами в любом месте, в любое время и в том формате, который им удобен и привычен, — отметил Шишмарев.

Отмечается, что при наличии у человека аккаунта на сайте энергетической компании для входа через Mos ID ему нужно будет авторизоваться в личном кабинете Мосэнергосбыта и ввести пароль и логин учетной записи на mos.ru. Кроме того, при каждом последующем входе снова вводить данные уже не потребуется. Функция доступна как на сайте, так и в мобильном приложении Мосэнергосбыта, уточняется на официальном портале мэра Москвы.

До этого, 30 ноября, стало известно о запуске на mos.ru сервиса по краткосрочной аренде спортплощадок. В каталоге сервиса представлено более ста спортивных зон, среди которых теннисные корты, футбольные площадки, спортивные залы, автодромы и даже конноспортивный манеж. Сервис оснащен подробной системой поиска и фильтров, которые помогут пользователям подобрать спортивную зону на их вкус.

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