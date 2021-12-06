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Павел Деревянко поделился историей знакомства с Марком Рудинштейном

Ирина Игнатенко

Общество
Павел Деревянко поделился историей знакомства с Марком Рудинштейном
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актер Павел Деревянко поделился воспоминаниями о кинопродюсере Марке Рудинштейне и рассказал историю их знакомства.

— Я познакомился с ним на самом деле совсем недавно — несколько лет назад. Мы тренировались в одном клубе. Я часто приходил днем, и он всегда сидел там после беговой дорожки, ходил в баньку и сидел потом читал газеты. К нему подходили и смеялись люди разные, — рассказал Деревянко в комментарии ФАН.

Актер добавил, что Рудинштейн был добрым, отзывчивым, вокруг него всегда была большая компания приятелей и друзей.

По словам Деревянко, он был человеком «старой школы», а, к сожалению, в последнее время такие люди уходят слишком часто.

Известный продюсер, актер, кинокритик, режиссер и основатель «Кинотавра» Марк Рудинштейн ушел из жизни 5 декабря в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Осенью он был госпитализирован в одну из столичных клиник.

Ранее в Мосгордуме допустили возможность увековечивания памяти Рудинштейна. Об этом заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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