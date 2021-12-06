Более 120 катков будут работать зимой на севере Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Онежская улица, 53к1 Карта всех событий

Зимой в Северном административном округе Москвы будут действовать 124 катка в парках и дворах. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что 107 из этих катков, с естественным покрытием, откроются с наступлением устойчивых минусовых температур, а 17 уже функционируют.

Кроме того, в этом году было реконструировано два катка с искусственным льдом: в парке «Северные дубки» и на Онежской улице. Оба места еще летом облагородили и оборудовали дорожно-тропиночной сетью и площадками.

В пресс-службе отметили, что самые большие в Северном округе площадки с искусственным льдом работают в парке «Ангарские пруды» и на Дегунинской улице в Западном Дегунине, а еще в проезде Черепановых в Коптеве. Площадь каждой из этих площадок достигает 1800 квадратных метров.

Также в зимний период в округе будет оборудовано 16 лыжных трасс, общая протяженность которых составит 24 километра. Всего в Москве планируется подготовить к работе зимой около четырех тысяч объектов зимнего отдыха.

До этого, 4 декабря, стало известно, что всего в столичных парках открылось 20 катков с искусственным льдом, большинство из которых принимают москвичей с 10:00 до 23:00. Одним из самых больших искусственных катков в Москве является площадка «Сияние льда». Она находится в Таганском парке, а ее площадь составляет 4,6 тысячи квадратных метров. Там посетители могут взять коньки напрокат, заточить их и посетить уютное кафе.