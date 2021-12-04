Москвичам рассказали, в каких городских парках уже работают катки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

В столичных парках открылось 20 катков с искусственным льдом, большинство из которых принимают москвичей с 10:00 до 23:00.

Так, например, катку в Парке Горького в 2021 году исполняется 90 лет. В состав исторического катка «Зеркальный» входит две территории: лед для детей и хоккейная площадка.

В саду «Эрмитаж» открылся каток «PROЛед», который работает ежедневно. Там москвичи смогут послушать джаз, а в перерывах — узнать интересные факты о зимних видах спорта в рамках рубрик «PROФакты» и «PROЗнания».

Площадка «City-каток» в парке «Красная Пресня» отличается своей неоновой подсветкой и большой площадью — 800 квадратных метров. При покупке билетов на каток горожане могут воспользоваться семейным тарифом — приобрести билет для всех членов семьи по выгодной цене.

Одним из самых больших искусственных катков в Москве является площадка «Сияние льда». Она находится в Таганском парке, а ее площадь составляет 4,6 тысячи квадратных метров. Там посетители могут взять коньки напрокат, заточить их и посетить уютное кафе.

На катке «Полярный» в парке «Фили» организаторы каждый день устраивают аудиотрансляции сказок Заполярья и ставят разную музыку.

При этом на каток в парке 50-летия Октября все желающие могут прийти бесплатно, предварительно записавшись. Основными темами программы там являются дружба и семья.

Билеты на все катки можно приобрести только онлайн. При оформлении заказа необходимо оставить свои контактные данные. Во всех пунктах проката также важно использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

В пятницу, 26 ноября, на ВДНХ начал свою работу самый большой каток столицы. Площадь ледового покрытия на ВДНХ составляет более 20,5 тысячи квадратных метров. Каток будет работать до 27 февраля 2022 года.

Сезон катания на коньках также открылся в «Лужниках». 28 ноября в столице заработал и ГУМ-каток.