День карьеры для учащихся технических вузов пройдет в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В рамках недели «Моспром studweek» 18 декабря пройдет день карьеры для студентов технических вузов Москвы. Студенты смогут посетить коуч-сессии, на которых специалисты поделятся с ними секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями. Об этом 6 декабря рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В мероприятии примут участие более тридцати предприятий, представители которых отберут лучших кандидатов для дальнейшего трудоустройства или стажировки.

— Столичным заводам и фабрикам всегда нужны молодые и перспективные специалисты. День карьеры — это отличная возможность для студентов технических вузов пройти собеседование и начать профессиональную деятельность, — отметил Прохоров.

Уточняется, что промышленные предприятия Москвы ищут специалистов разных направлений: инженеров-механиков, технологов пищевого или швейного производства, программистов, химиков фармацевтического производства, агрономов.

Кроме того, в рамках «Моспром studweek» можно посетить экскурсии на заводы и хакатон по решению прикладных инженерных задач. Победители хакатона получат ценные подарки и возможность пройти стажировку на московских промышленных предприятиях, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого стало известно, что с 6 декабря центр занятости «Моя карьера» проведет неделю открытых дверей. Для горожан пройдут специальные мероприятия по трудоустройству, личностному и профессиональному росту.