Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия и Индия заключили ряд соглашений по военному сотрудничеству

Виктория Сикерина

Политика
Россия и Индия заключили ряд соглашений по военному сотрудничеству
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия и Индия подписали несколько контрактов по военному сотрудничеству и стрелковому оружию. Об этом заявил глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх в понедельник, 6 декабря, после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Он отметил, что рад подписанному с российской стороной соглашению. Раджнатх Сингх оценил переговоры как успешные и эффективные.

— Провел сегодня в Нью-Дели продуктивные, плодотворные и содержательные двусторонние обсуждения по вопросам оборонного сотрудничества с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу, — написал он на официальной странице в социальной сети Twitter.

По словам министра обороны Индии, страна ценит такие доверительные отношения с Россией.

26 ноября в пресс-службе Кремля сообщили, что визит президента РФ Владимира Путина в Индию запланирован на 6 декабря. Уточнялось, что в ходе своего приезда лидер государства встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудит с ним развитие двусторонних отношений, а также мировую повестку дня. Также политики запланировали обменяться мнениями по актуальным вопросам, среди которых работа в рамках саммита «Большой двадцатки» и Шанхайская организация сотрудничества.

Читайте также:
Индия Россия Сергей Шойгу
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Ради возвышенных целей

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Наш конкурс стал народным

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Снится ли Батьке ядерный статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Счастье любить свою землю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Под сенью русского штыка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Следящие в терновнике: зачем родители «шпионят» за детьми, а мужья и жены — друг за другом

Александр Лосото
Александр Лосото

Милосердие и бюджет

Все мнения
О проекте