Россия и Индия заключили ряд соглашений по военному сотрудничеству

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия и Индия подписали несколько контрактов по военному сотрудничеству и стрелковому оружию. Об этом заявил глава Министерства обороны Индии Раджнатх Сингх в понедельник, 6 декабря, после встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Он отметил, что рад подписанному с российской стороной соглашению. Раджнатх Сингх оценил переговоры как успешные и эффективные.

— Провел сегодня в Нью-Дели продуктивные, плодотворные и содержательные двусторонние обсуждения по вопросам оборонного сотрудничества с министром обороны России генералом Сергеем Шойгу, — написал он на официальной странице в социальной сети Twitter.

По словам министра обороны Индии, страна ценит такие доверительные отношения с Россией.

26 ноября в пресс-службе Кремля сообщили, что визит президента РФ Владимира Путина в Индию запланирован на 6 декабря. Уточнялось, что в ходе своего приезда лидер государства встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и обсудит с ним развитие двусторонних отношений, а также мировую повестку дня. Также политики запланировали обменяться мнениями по актуальным вопросам, среди которых работа в рамках саммита «Большой двадцатки» и Шанхайская организация сотрудничества.