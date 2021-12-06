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Ученые назвали два предотвращающих развитие рака груди продукта

Михаил Алимов

Сюжет: 

Еда
Общество
Ученые назвали два предотвращающих развитие рака груди продукта
Фото: pixabay.com

Употребление лука и чеснока значительно снижает риск возникновения рака молочной железы. К такому выводу пришли ученые из университета в Нью-Йорке.

Они сравнили возникновение злокачественных опухолей в груди у жительниц острова Пуэрто-Рико и материковой части США. В первом случае опухоли возникали на 67 процентов реже. Это связано с тем, что жительницы острова регулярно употребляют в пищу соус софрито, который, в основном, состоит из лука и чеснока. Пуэрториканки едят продукты с этим соусом не менее двух раз в день, передает журнал Nutrition and Cancer.

При этом рецепт данного соуса крайне прост — необходимы три помидора, три головки лука, средняя головка чеснока, а также специи по вкусу. Все овощи нужно потушить на сковородке, а затем добавить перец чили, тимьян или розмарин.

До этого врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев рассказал о симптомах наличия тромбов в организме человека. Он пояснил, что тромбы — это сгустки крови, которые мешают правильному кровообращению в организме, это может создать для человека серьезную опасность. Как утверждает врач, основной риск от появления тромбов — это образование опухоли.

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